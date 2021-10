Video: Field Goal bringt Jaguars ersten Saisonsieg

Ausgerechnet in London endet für die Jacksonville Jaguars eine Serie von 20 Niederlagen in Folge. Nachdem die Führung mehrmals wechselte, war es am Ende Jaguars-Kicker Matthew Wright, der mit einer Sekunde auf der Uhr ein 52-Yards-Field-Goal erzielen und damit den ersten Sieg der Saison besiegeln konnte.