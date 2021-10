Juventus setzt Erfolgslauf auch gegen Roma fort

Aufseiten der unterlegenen und von Jose Mourinho gecoachten Gäste scheiterte Jordan Veretout in der 44. Minute mit einem Elfmeter an Juve-Goalie Wojciech Szczesny. Der ehemalige Serienmeister kletterte mit dem vierten Saisonsieg (auch in Folge) auf Rang sieben. Auf Napoli fehlen weiter zehn Zähler, die viertplatzierten Römer sind hingegen nur noch einen Punkt entfernt.