„Scheißegal!“ Glasner wütet wegen Systemdiskussion

Eintracht Frankfurt-Chefcoach Oliver Glasner hat die 1:2-Heimniederlage gegen Hertha BSC am Samstag in der deutschen Bundesliga ziemlich aufgeregt. „Wir sind alle schuld an dieser Niederlage, ich will das in keinster Weise auf die Spieler abwälzen. Es war zu wenig, von mir auch. Ich hätte ein Stück weit früher ins Spiel eingreifen können“, sagte der Österreicher bei der Pressekonferenz nach dem Match.