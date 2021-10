Was liegt dir auf der Leber?

Welche Anzeichen deuten auf eine Fettleber hin? Ist sie gefährlich?

Meist bestehen keine Symptome, und das Leiden wird durch Zufall entdeckt. Manchmal kommt es zu unspezifischen Anzeichen wie Müdigkeit, Völle- oder Druckgefühl im rechten Oberbauch bzw. Übelkeit. Als Risikofaktoren gelten (übermäßiger) Alkoholkonsum, Übergewicht, erhöhter Fruchtzuckerkonsum und Diabetes. An sich ist eine Fettleber relativ harmlos, weil sie sich durch Änderung des Lebensstils völlig zurückbilden kann. In manchen Fällen kann es dort aber auch zu einer Entzündung und in weiterer Folge zur Ausbildung einer Zirrhose kommen. Diese Erkrankung wiederum erhöht das Risiko für Leberkrebs.