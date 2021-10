ÖFB-U19 qualifziert sich für EM-Quali-Eliterunde

Österreichs U19-Fußball-Nationalteam hat die erste Phase der EM-Qualifikation erfolgreich beendet. Die Truppe von Teamchef Martin Scherb holte am Dienstag in Györ ein 1:1 gegen Ungarn und schaffte als Gruppenzweiter hinter dem ebenfalls unbesiegten Miniturnier-Gastgeber den Sprung in die Eliterunde. Dort werden im kommenden Frühjahr in sieben Gruppen sieben EM-Tickets vergeben. Die Slowakei ist als EM-Ausrichter (18. Juni bis 1. Juli) fix qualifiziert.