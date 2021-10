Saisonkarten-Wirrwarr lässt Seilbahner grübeln

Kitzsteinhorn startete ohne 3-G in die Saison

Gespannt beobachtet man die Lage am Kitzsteinhorn – dort startete die Skisaison bereits am Samstag. Die ausständigen Details stressen Vorstand Norbert Karlsböck noch nicht – die Verordnung gilt erst ab 1. November. Heißt: Zum Skifahren braucht es in Kaprun vorerst nur ein Ticket und eine FFP2-Maske.