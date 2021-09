Video: Arnautovic präsentiert seinen neuen Rum

Marko Arnautovic ist wieder unter die Unternehmer gegangen. Der ÖFB-Star präsentiert in diesem Video seinen neuen Rum, hergestellt in Zusammenarbeit mit der Firma Markowitsch. „Die beiden Namen stehen für Qualität“, sagt Marko. Übrigens: Ein ausführliches Interview mit Arnautovic - auch über seine sportliche Situation bei Bologna und im Nationalteam - gibt‘s heute in der Kronen Zeitung und auf krone.at/sport.