Speicherteich-Traum droht endgültig zu platzen

Allen Wirren zum Trotz: Die Gaißauer Bergbahnen halten an ihrem neuen Speicherteich-Standort und der Beschneiung weiter fest. Nur: Die Pläne dürften so nicht umsetzbar sein. „So lange großflächig in geschützten Lebensraum eingegriffen wird, ist es nicht bewilligungsfähig“, sagt Landesumweltanwältin Gishild Schaufler.