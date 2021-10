Lienzer Wasserwerk erhält neue Aufgabenbereiche

Neue Strukturen

Bei den Arbeitern handelt es sich um drei Elektriker, die bereits am neuen Dienstort sind. Für sie würde sich nichts ändern. Stadtwerke-Geschäftsführerin Dunja Ladstätter ergänzt: „Es ist viel mehr als nur die Straßenbeleuchtung. Es fallen Arbeiten an den Verteilerkästen an oder elektrotechnische Installationen der Gebäude der Stadt.“ Dies könne vom Wasserwerk aus besser durchgeführt werden. Die notwendige Infrastruktur sowie auch Hard- und Software sind bereits vorhanden, da das Wasserwerk auch die Breitband-Infrastruktur betreut.