Frühes Aus! Clijsters nach Comeback weiter sieglos

Die ehemalige Tennis-Ranglistenerste Kim Clijsters muss bei ihrem Comeback weiter auf ihren ersten Sieg warten. Die 38-jährige Belgierin verlor am Donnerstag ihr Erstrundenmatch beim WTA-Turnier in Indian Wells gegen die Tschechin Katerina Siniakova mit 1:6,6:2,2:6. Clijsters hatte eine Wildcard für das Turnier, bei dem sie 2003 und 2005 triumphiert hatte, erhalten. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin hatte in der vergangenen Woche in Chicago auch in der ersten Runde verloren.