Drogenhandel: Steirer (20) in Kaserne festgenommen

Die umfangreichen Ausforschungen der Polizei wurden am Dienstag im Bezirk Liezen belohnt: Gemeinsam mit der Militärstreife nahmen sie einen 20-jährigen Grundwehrdiener aus dem Bezirk Liezen in der Aigner Kaserne fest. Zur selben Zeit wurde ein 23-jähriger Oberösterreicher (Bezirk Kirchdorf) in Liezen ausfindig gemacht und verhaftet. Fünf Kilogramm Cannabis und 200 Gramm Kokain sollen die beiden seit Oktober 2020 von mehreren Dealern erworben und im Großraum Liezen weiterverkauft haben.