Kainz hofft auf Startelf-Comeback und Premierentor

„Wir freuen uns auf die zwei Spiele. Das ist eine Chance, wieder einiges gutzumachen“, sagte Kainz vor dem Auswärtsdoppel auf den Färöern und am Dienstag in Dänemark. Der Steirer wartet nach 18 Länderspielen noch auf seinen ersten Treffer im A-Team. Das will er am besten gleich am Samstag ändern. „Gerade als Offensivspieler ist es nicht zufriedenstellend, dass ich noch kein Tor habe.“