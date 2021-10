2693 Neuinfektionen! Höchster Wert seit April

Die meisten Neuinfektionen vermeldete am Mittwoch Wien: Hier wurden 793 Neuinfektionen verzeichnet. In Oberösterreich gab es 606 neue Corona-Fälle, in der Steiermark 443, in Niederösterreich 334, in Tirol 199, in Salzburg 173, in Vorarlberg 55, in Kärnten 52 und im Burgenland 38.