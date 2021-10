Forstarbeiter (56) von Baumstämmen erdrückt

Der 56-jährige aus Bosnien stammende Forstarbeiter war gegen 16 Uhr mit dem sogenannte Aufseilen von Baumstämmen mittels Seilkran beschäftigt. Dabei dürfte er übersehen haben, dass ein Baumstamm von einem bereits am Seil angehängten Stamm mitgeschleift wurde. Die von ihm mittels Fernbedienung betätigte Seilwinde hob beide Baumstämme an, wodurch der zweite ungesicherte Stamm herunterstürzte, den 56-Jährigen direkt am Oberkörper traf und gegen einen weiteren Baumstamm drückte.