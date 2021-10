„Battlefield 2042“-Beta: So können Sie mitspielen

Preload ist bereits möglich

Im Betatest können die Spieler vier Soldatenklassen ausprobieren und auf der neuen „Orbital“-Map um die Vorherrschaft kämpfen. Wer sofort zum Start mitspielen will, kann sich in den Spiele-Shops von PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie am PC (Origin, Steam, Epic Games Store) bereits zur Open Beta von „Battlefield 2042“ anmelden und den Preload einleiten, die nötigen Spieldateien also vorab auf seinen PC oder die Konsole laden.