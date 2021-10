Nach 50 Jahren: Hochleitner-Aus in Gleichenberg

Nach mehr als 50 Jahren, in denen Peter Hochleitner dem aktuellen Regionalligisten Bad Gleichenberg in verschiedensten Funktionen verbunden war, beendet der derzeitige Trainer und Teammanager seine Tätigkeit beim Klub. In dieser Zeit ist er der Einzige, der sowohl als Spieler, Funktionär und Trainer Meister wurde. Hier stehen sieben Meistertitel auf der Erfolgsseite. Als Grund für das Ende seiner Tätigkeit nennt Hochleitner, dass ganz einfach das „Feuer der Leidenschaft“ für den Fußball nicht mehr im notwendigen Ausmaß brennt. An seiner Stelle übernehmen Markus Rebernegg und Jürgen Pranger.