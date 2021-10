Funksprecher: „Wir werden oft beschimpft“

„Krone“: Herr Hrebejk, was war Ihr schlimmster Notruf?

Christian Hrebejk: Vor vielen Jahren rief ein Mann an und beschwerte sich wegen Lärmbelästigung durch seinen ausländischen Nachbarn. Er drohte damit, hinunterzugehen und ihn zu erschießen. Er hat seine Drohung wahr gemacht. Besonders schlimm ist auch, wenn Kinder am Schulweg überfahren werden.