VAR-Frust und und Rot: Wolfsburg total bedient

Das Bittere für den VfL ist: Statt mit vier Punkten den vermeintlich stärksten Gegner dieser Gruppe G auf Abstand zu halten, steht der deutsche Bundesligist jetzt mit zwei Zählern nur auf Platz drei. Sevilla ist mit zwei Zählern Zweiter, Salzburg hat als Leader vier zu Buche stehen. Am 20. Oktober geht es für den Klub des derzeit verletzten Xaver Schlager in Salzburg weiter, am 2. November erfolgt in Wolfsburg das Rückspiel gegen Österreichs Serienmeister.