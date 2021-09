Granit Xhaka fehlt Arsenal monatelang

Xhaka verpasst damit die vier ausstehenden Spiele mit der Schweiz in der WM-Qualifikation gegen Nordirland (9.10.), in Litauen (12.10.), in Italien (12.11.) und gegen Bulgarien (15.11.). Der Innenbandriss besiegelt einen durchwegs misslungenen Einstieg Xhakas in die Saison. Nach drei Niederlagen in Folge in der Meisterschaft sowie einer Roten Karten verpasste er zwei Spiele in der Premier League. Danach fehlte er Anfang September wegen Covid-19 der Schweizer Nationalmannschaft für drei Partien.