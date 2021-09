Rapid-Präsident stärkt Kühbauer den Rücken

Rapid hat mit den Spielen gegen Sturm in der Liga, West Ham in der Europa League und der WSG schon früh in der Saison eine entscheidende Phase vor sich. Bruckner wollte nichts von einer Trainerdiskussion hören, er habe „vollstes Vertrauen“ in Kühbauer. Deshalb sei der Vertrag des Trainers im Sommer vorzeitig verlängert worden.