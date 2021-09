3G-Regel am Arbeitsplatz: Sinnvoll oder nutzlos?

Nach dem Vorbild Italiens wird auch in Österreich über eine 3G-Regel am Arbeitsplatz diskutiert - vor allem die SPÖ fordert dies vehement. Im Gesundheitsministerium steht man dem Vorschlag relativ offen gegenüber: Da das Ziel eine erhöhte Impfquote ist, sei es zu begrüßen, dass sich die „Sozialpartner auf eine Lösung verständigen wollen“. Was halten Sie von einer diesbzüglichen Regelung? Würden Sie die 3G-Regel begüßen oder sehen Sie die Idee eher skeptisch? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hier im Forum!