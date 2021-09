Wakeboard-Event sorgt weiter für Gesprächsstoff

„Fischer wurden vorab informiert!“

Normal müssen Motorbootfahrer ja 200 Meter Abstand zum Ufer halten und dürfen tags mit maximal 50, und in der Nacht mit höchstens 25 Stundenkilometern unterwegs sein. „Wir haben am Vortag zwei Fischer getroffen und sie informiert, dass wir einen Contest haben und es zu einer erhöhten Wellenbildung kommen wird“, erklärt Muralter, der seit fünf Jahren in Velden das Wasserski- und Wakeboardfahren als Leistungssport etablieren will.