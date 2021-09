Karina Sarkissova: „Tiefe Depression erlebt“

Wenn am Freitag die neuen „Dancing Stars“ zum ersten Mal den ORF-Ballroom zu glühen bringen, wird auch Karina Sarkissova endlich wieder hinter dem Jurypult sitzen, um die Leistungen von Kristina Inhof, Otto Konrad und Co. zu bewerten. Beim Showfinale im letzten Jahr war die Ballerina ja wegen ihrer Corona-Erkrankung nicht dabei. Vorab sprach die 37-Jährige offen darüber, wie es ihr nach ihrer Infektion geht und verriet, dass sie wegen der Krise in eine „tiefe Depression“ geschlittert sei.