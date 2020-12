Karina Sarkissova über Corona: „Hatte Todesangst“

Eigentlich habe sie gar nicht so wirklich an Corona geglaubt, so Karina Sarkissova. Bis sie es selbst erwischt hat - und das wirklich heftig! „Zwei Tage nach dem Test fingen die schlimmen Symptome an“, schilderte die „Dancing Stars“-Jurorin dem „Kurier“. „Einen Tag danach hatte ich gedacht, ich überlebe Corona symptomfrei. Ich habe mich zwar schwach gefühlt und habe oft gehustet, aber ich dachte mir, das geht jetzt ein paar Tage so und dann ist es vorbei. Aber dann hat es sich verschlimmert und ich habe keine Luft mehr bekommen.“