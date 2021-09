Kletter-WM: Keine Österreicher im Boulder-Finale

Die Boulder-Finali bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Moskau finden ohne österreichische Beteiligung statt. Johanna Färber und Franziska Sterrer belegten am Samstag im Halbfinale nur die Ränge 19 und 20 und verpassten damit die Medaillenentscheidung am Abend. Bei den Männern hatte es am Freitag kein Österreicher ins Halbfinale geschafft.