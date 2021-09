Sport-TV-Lady lüftet ihr Baby-Geheimnis

Die 35-Jährige werde nach der Geburt eine TV-Pause einlegen, erklärte sie der Deutschen Presse Agentur. Wie lange, stehe in den Sternen. „Jeder, der Kinder hat, weiß, dass das schwer zu planen ist“, so Sedlaczek. Aus ihrer Schwangerschaft an sich hatte sie kein Hehl gemacht und auch auf Instagram immer wieder thematisiert.