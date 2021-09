Krebs immer dichter auf den Fersen

Auch für heimische Patienten sinnvoll

Die Experten waren sich kürzlich auf einer diesbezüglichen Pressekonferenz einig: Während in den vergangenen Jahren die Entwicklungen vergleichsweise kleine Schritte des Erfolgs brachten, berichteten die teilnehmenden heimischen Onkologen diesmal von bahnbrechenden Neuerungen, die vorgestellt wurden. Diese verändern die klinische Praxis hierzulande mit Sicherheit, so der Tenor. Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hilbe, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO): „Im Wesentlichen sind zwei Entwicklungen ausschlaggebend: Einerseits gelingt es durch die ungeheuren Fortschritte der Molekularbiologie im Bereich des so genannten Deep Sequencing (hier wird die Krebs-DNA genau aufgeschlüsselt), ein ,Tumorprofiling‘ vorzunehmen. Wir können also einzelne Karzinome heute viel genauer erkennen, einordnen und somit auch behandeln.“