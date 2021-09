Baukosten stiegen seit 2020 um 14 Prozent

Wer gerade dabei ist, ein Haus zu bauen oder zu renovieren, muss mitunter tiefer in die Tasche greifen. Im August legten die Baukosten erneut in allen Sparten zu. Im Wohnungs- und Siedlungsbau ist es im Vergleich zum Vorjahr um 14,2 Prozent teurer. Im Brücken- und Straßenbau stiegen die Preise um zehn bis 20 Prozent an.