Rückkehrer Wöber: Eine schwere Fehleinschätzung

Trainer Matthias Jaissle sah das offensichtlich gleich, beorderte den sechsfachen österreichischen Teamspieler in die Startelf. Es sollte sich als fataler Irrtum herausstellen, denn Wöber war weit weg von einhundert Prozent und von Anfang an nicht auf der Höhe. Er verlor Zweikämpfe, wirkte nicht spritzig und verschuldete mit seinem Foul in Hälfte eins einen Elfmeter. Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs patzte er gewaltig. Jaissle tat mit reichlich Verspätung das einzig Richtige - er erlöste Wöber und brachte in Minute 51 Kamil Piatkowski.