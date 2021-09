Ronaldo schießt Champions-League-Steward K.o.!

Cristiano Ronaldo hatte einen turbulenten Abend gestern. Er erzielte ein Tor, wurde dann in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Den Fans, die im Stadion waren, wird aber wohl eine Szene vor dem Spiel auch in Erinnerung bleiben: Beim Warmschießen traf Ronaldo eine Sicherheitskraft. Sein Schuss ging am Tor vorbei, war aber stark und der Steward rechnete nicht damit. Er sank zu Boden. Ronaldo erkundigte sich sofort nach seinem Befinden.