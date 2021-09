Fakekredite: Striktere Regeln bleiben vorerst aus

Dieser Fall sorgt weiterhin für Aufsehen: Eine Ex-Mitarbeiterin einer Flachgauer Filiale der Hypo Salzburg soll, wie berichtet, seit 2017 Kreditkunden frei erfunden haben, für die sie in weiterer Folge Verbraucherkredite abgeschlossen haben dürfte. Sämtliche Papiere ihrer fiktiven Kunden, wie etwa auch Gehaltszettel, dürfte die Frau selbst gefälscht haben; die Kreditbeträge in Höhe von drei Millionen Euro dürften in der Tasche der Frau gelandet sein.