Nach Fahrradsturz per Notarzthelikopter ins Spital

Zusätzlich alarmierten die Sanitäter auch die Freiwillige Feuerwehr Perchtoldsdorf zur Unterstützung. Denn die Patientin lag an einer schwer zugänglichen Stelle. Polizisten, Sanitäter und Florianis mussten die Frau nach der notfallmedizinischen Erstversorgung rund 200 Meter durch teils steiles Gelände zum Landeplatz von Christophorus 9 tragen. Der Helikopter war auf einem Feld in Wien-Liesing gelandet. Anschließend wurde die 58-Jährige in ein Krankenhaus geflogen.