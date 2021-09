Ländle-Adler noch nicht in Bestform

„Ich will ab jetzt jedes Springen gewinnen!“, hatte er gesagt. Auch wenn das noch nicht ganz geklappt hat, war es zumindest ein Schritt in die richtige Richtung für Skispringer Uli Wohlgenannt, nachdem der Dornbirner im zweiten Conticup-Springen von Bischofshofen am Sonntag auf Platz sechs segelte.