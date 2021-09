„Thalhammer raus!“ LASK-Coach steht in der Kritik

Kurz vor dem Gruppenphasen-Beginn der Conference League ist der LASK in eine Krise getaumelt. Nach der 0:2-Heimniederlage am Sonntag gegen die Austria stehen die Oberösterreicher nach sieben Runden nur auf dem vorletzten Platz, sind seit sechs Meisterschaftspartien sieglos und haben dabei nur fünf Tore erzielt - so wenige wie keine andere Bundesliga-Mannschaft. Die Vorzeichen vor dem Gastspiel am Donnerstag bei HJK Helsinki sind alles andere als optimal. Während sich teamintern Ratlosigkeit breitmacht, haben so manche Fans den Hauptschuldigen für die aktuelle Misere schon identifiziert. Trainer Dominik Thalhammer wurde als Sündenbock auserkoren. Rufe nach der Ablöse des ehemaligen Frauen-Teamchef hallten am Sonntag durch das Paschinger Stadion.