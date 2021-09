Sensationeller Rekord von Ex-Kickerin Julia Mayer

Vojta in einem großen Solo

Während Julia Mayr im Ziel jubeln konnte, war>Andreas Vojtaein klein wenig enttäuscht. Sein angepeiltes Ziel, unter 29 Minuten zu laufen, verpasste er hauchdünn! Er gewann die 10 km ganz überlegen in 29:03 Minuten. Damit verbesserte er seine persönliche Bestzeit um fünf Sekunden, rückte vom sechsten auf den fünften Platz in der „ewigen“ österreichischen Bestenliste im 10-km-Straßenlauf vor - aber leider fehlten ihm vier Sekunden, um unter der 29-Minuten-Grenze zu bleiben. „Das war schade, ist aber kein Drama“, meinte der sympathische, vonWilhelm Lilgetrainierte Athlet, der von Beginn an ein tolles Solo mit Start vor der Marx-Halle bis zum Ziel vor dem Burgtheater hinlegte. Schmunzelnd fügte er hinzu: „Vielleicht sollte ich einmal ein Fußball-Training einlegen!“ Julia Mayer zeigte sich, ebenfalls lachend, gerne bereit: „Ja, ich könnte Andy mal zu einer Fußball-Einlage mitnehmen…“