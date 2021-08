Zutritt nur mit PCR-Test - auch für Geimpfte!

ORF überträgt die Höhepunkte des Programms

All jene, die kein Ticket für das Grande Finale auf der Donauinsel bekommen oder aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, auf ORF III ausgewählte Highlights der Shows am Bildschirm mitzuverfolgen. ORF III wird erneut zum Festivalsender und drei Tage lang die besten Konzert- und Kabarett-Höhepunkte vom Donauinselfest 2021 live in die heimischen Wohnzimmer übertragen.