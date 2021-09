Die bemerkenswerte Geste des Erling Haaland

Er schießt Tore am laufenden Band. Zuletzt drei Tore im letzten WM-Quali-Spiel Norwegens gegen Gibraltar (5:1). Dass er aber nicht nur an sein sportliches Ziel denkt, sondern auch an andere Menschen, zeigt seine Geste nach dem Spiel. Laut der katalanischen Zeitung „Sport“ spendete er seine Prämie für die letzten drei siegreichen Spiele an drei kleine norwegischen Vereine.