Impf-Offensive soll jetzt den Herbst retten

Dieser wird ab Donnerstag in den Altenwohn- und Pflegeheimen verabreicht (wir haben berichtet). Ab Oktober haben dann Personen über 80 die Möglichkeit sich impfen zu lassen – und zwar in den vier bereits bekannten Impfzentren in Klagenfurt (Hypo-Gebäude), Villach, Spittal und Wolfsberg.