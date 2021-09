Nächste Woche werden Drittimpfungen verabreicht

Immer mehr junge Corona-Tote

Die Zahl der Corona-Infizierten in Kärnten erhöht sich laufend: Aktuell sind 664 Menschen an dem Virus erkrankt, von ihnen müssen 32 in den heimischen Spitälern behandelt werden. Davon liegen acht Patienten auf der Intensivstation. „Das ist eine Person mehr als gestern. Wir gehen davon aus, dass die Zahlen weiter steigen werden“, so Prettner. In den letzten sieben Tagen habe es insgesamt sieben Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gegeben. Prettner: „Wir sehen, dass immer jüngere Menschen am Virus sterben. Großteils sind es 50- bis 60-Jährige und großteils sind sie nicht geimpft.“