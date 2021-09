Die Terror-Angst geht um!

Die Furcht ist größer, wenn man nah dran ist

Steigt an solchen Jahrestagen die Zahl der Angstpatienten bzw. verstärken sich bereits bestehende -erkrankungen? „Nein, davon gehe ich nicht aus, weil 9/11 bereits lange her ist. Furcht wird eher durch Amokläufe wie z. B. das Wien-Attentat im vergangenen Jahr ausgelöst bzw. mehr - auch, weil dieser Terror in unserem Land, also im näheren Umfeld, passiert ist“, so Dr. Binder-Krieglstein. Die Corona-Pandemie kann auf die Verarbeitung solch psychisch belastender Ereignisse Einfluss haben: „Durch das Virus, das seit rund 1,5 Jahren auch hierzulande grassiert, ist die Stabilität der Psyche in Gefahr. Wenn der ,innere Akku‘ aufgrund der unterschwelligen Pandemieangst ständig mehr leisten muss, hat er weniger Kraft für die Verarbeitung dramatischer Bilder und daraus aufkeimender Ängste“, berichtet der Notfallpsychologe.