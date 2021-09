Chip-Krise: Immer mehr Zulieferer in der Klemme

Die Produktionsstopps in der Autoindustrie durch den Mangel an Halbleitern bringen immer mehr Zulieferer in die Klemme. Die Industrieverbände für Blechumformung, Massivumformung und der Deutsche Schraubenverband schlagen jetzt Alarm. „Der Markt ist in Aufruhr“, erklärte der Geschäftsführer des Umformerverbandes IBU, Bernhard Jacobs, am Mittwoch. „Die aktuelle Situation hat für viele unserer Mitgliedsunternehmen hohes Dramapotenzial.“