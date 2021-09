Feuer in Kerzenfabrik ließ Wachs schmelzen

Dachstuhlbrand in Anzenhof

Im Bezirk St. Pölten musste die Feuerwehr Statzendorf zu einem Dachstuhlbrand in Anzenhof ausrücken: 20 Mann löschten unter schwerem Atemschutz eine brennende Halle. Sie konnten das angrenzen Wohnhaus vor den Flammen retten. In Gaiselberg, Bezirk Gänserndorf, lösten zudem Flämmarbeiten einen Schwelbrand aus. Zwei Hausbewohner wurden aus dem Schlaf gerissen, fünf Gasflaschen von den Florianis in Sicherheit gebracht.