Gail- und Lesachtal: Genießen im Schneckentempo

Was, bitteschön, sind Talggen? Man rätselt beim Blick auf die Speisekarte im Biohotel Der Daberer im Gailtal. Unter den anwesenden Kärntnern werden hingegen Kindheitserinnerungen ausgetauscht. Einst in Oberkärnten ein wichtiger Bestandteil bäuerlicher Küche, ist der Talggen in Vergessenheit geraten.