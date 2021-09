„Patientenlotsen“ sollen Betroffene unterstützen

Ansprechpartner für komplexe Versorgung

Einen interessanten Weg geht in diesem Zusammenhang Deutschland. Im Rahmen eines Pilotprojekts der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke sind an fünf Neuromuskulären Zentren (NMZ) sogenannte „Patientenlotsen“ als Ansprechpartner, Vermittler sowie Koordinator im Einsatz. Sie bieten wichtige Unterstützung für die Patienten. Vor allem bei dem Übergang aus der pädiatrischen Versorgung, wo „alles unter einem Dach ist“, in die Erwachsenenmedizin mit strikter Trennung in einzelne Fachbereiche. Gleichzeitig erleichtern sie den Medizinern die Administration. „In unserem Gesundheitssystem ist dies nicht abgebildet. wir arbeiten aber daran und werden in der gleichen Richtung wie Deutschland weitermachen“, so Prim.Univ.Prof. Dr. Günther Bernert, Neuropädiater, Vorstand der Kinder- u. Jugendheilkunde an der Klinik Favoriten und Präsident der Österr. Muskelforschung.