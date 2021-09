600 Millionen Euro! Irre Neymar-Zahlen enthüllt

Die spanische Zeitung „El Mundo“ veröffentlicht neue Details rund um den Hammer-Transfer, der vor Jahren über die Bühne ging. Neben der Riesen-Ablöse, die PSG an Barcelona bezahlen musste, kassierte Neymar ein Jahresgehalt in der Höhe von 43 Millionen Euro. Dieses stieg in dieser Saison sogar auf 50 Millionen Euro. Was für ein Gehalts-Wahnsinn!