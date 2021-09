Motorrad contra Auto

Auf der Obertrumer Landesstraße im Gemeindegebiet von Seekirchen am Wallersee crashte es am Samstagnachmittag zwischen einem Motorrad und einem Auto. Beide Fahrzeuge fuhren auf der Obertrumer Landesstraße in Fahrtrichtung Seekirchen, als der Pkw verkehrsbedingt anhalten musste. Ein hinter dem Auto fahrendes Motorrad konnte gerade noch abbremsen, ein zweiter Biker übersah die stehende Kolonne jedoch und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fur am stehenden Motorradfahrer vorbei, streifte diesen jedoch leicht und krachte dann in das stehende Auto.