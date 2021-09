Handy zum Schulstart: Darauf gilt es zu achten

Trend: Kids-Watch

Hoch im Trend liegen dem Vergleich nach sogenannte Kids-Watches, also Smartwatches für Kinder, mit integrierter SIM-Karte. Die Kinder könnten damit telefonieren, spielen und SMSen. Über eine Sicherheitstaste stünden sie außerdem per Knopfdruck mit den Eltern in Verbindung. Diese könnten ihr Kind wiederum jederzeit erreichen und per GPS orten bzw. sichere Bereiche definieren, hieß es. Dafür bieten die großen Netzbetreiber laut tarife. eigene Tarife an, mit denen die Uhr selbst kostenlos erhältlich ist. Wer möchte, könne Uhr und Tarif separat erwerben - zum Beispiel mit einem günstigeren Discounter-Tarif. Aufgrund des teuren Gerätepreises halte sich die Kostenersparnis allerdings in Grenzen, so das Portal, das deshalb zum direkten Kauf über den Mobilfunkanbieter rät.