Verstappen: „Einige werden Hamilton ausbuhen“

Der Niederländer Max Verstappen will den Fans bei seinem Heimrennen in Zandvoort das Ausbuhen seines Formel-1-Titelrivalen Lewis Hamilton nicht verbieten. „Es ist nicht an mir, den Leuten zu sagen, dass sie nicht buhen sollen“, sagte der Red-Bull-Pilot am Donnerstag vor dem ersten Grand Prix an der Nordsee seit 36 Jahren.