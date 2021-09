Südkorea bricht Bezahl-Monopol von Google & Apple

„Dieses Gesetz schafft mit Sicherheit einen Präzedenzfall für andere Länder, und auch für Entwickler von Apps und andere Inhalte auf der ganzen Welt“, sagte Kang Ki Hwan vom südkoreanischen Unternehmensverband Mobile Internet. In Südkorea läuft das Gesetz unter dem Namen „Anti-Google-Gesetz“, da Google noch in diesem Jahr das eigene Bezahlsystem vorschreiben will sowie eine Entwicklergebühr von 30 Prozent ab einer bestimmten Schwelle plant.