„Präsenz, kein Schichtbetrieb, keine Schließungen“

Eigentlich also ein sehr sicherer Schulbetrieb, und dennoch waren Anfang August bereits 3.600 Kinder abgemeldet. Bis zum Schulbeginn könnte die Zahl noch auf bis zu 6.000 wachsen. Viele Eltern, schätzt Spiel, könnten gar nicht abschätzen, was das bedeute. Den Schulstoff zu erklären und die Kinder zu motivieren, „und das in allen Fächern, über ein ganzes Jahr, ist beachtlich herausfordernd“, so Spiel. Hier sei es angebracht, etwas näher hinzusehen: „Momentan müssen Eltern weder einen Grund für die Abmeldung angeben, noch Belege bringen, welche Ausbildung sie haben und was sie vermitteln können.“ Bildungspsychologisch sei der Unterricht zu Hause nicht optimal: „Wenn ein Kind allein zu Hause unterrichtet wird, fallen ganz viele Dinge weg.“ Denn es gehe in der Schule nicht nur um Wissens- und Kompetenzvermittlung, sondern auch um die Sozialisierung. Schule solle „das Hineinwachsen in die Gesellschaft ermöglichen.“